Porwał śmigłowiec, uciekł na Ukrainę, został zamordowany w Hiszpanii

– Nasza propozycja polegała na tym, by pozostał na terenie Ukrainy. Tu na pewno zostałby obroniony. I nie sądzę, by oni (Rosjanie – red.) mogli tu tak się zachowywać, jak to się stało w Hiszpanii – komentował w rozmowie z „Ukraińską Prawdą” szef ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ołeksij Daniłow.

Wizerunkowa klęska Kremla

Ucieczka Kuzminowa była klęską wizerunkową dla Kremla. Nie tylko dlatego, że był oficerem lotnictwa i absolwentem prestiżowej Wyższej Wojskowej Szkoły Lotniczej w Syzraniu. Jego dziadek, German Kuzminow, był „zasłużonym pilotem Związku Radzieckiego”, pilotował zarówno myśliwce bojowe, jak i śmigłowce, był dowódcą eskadry.

Rosyjskie służby specjalne są zdolne do wszystkiego, bo Putin nie wybacza zdrady. Ołeksij Melnyk

– Wygląda na to, że rosyjskie służby specjalne są zdolne do wszystkiego, bo Putin nie wybacza zdrady i o tym wielokrotnie mówił publicznie. Nawet kosztem zaostrzenia relacji z innymi krajami. Wystarczy przypomnieć zabójstwo Litwinienki czy próbę otrucia Skripala. Tym razem zabójców wysłano do jednego z państw UE, to metody kryminalistów – mówi „Rzeczpospolitej” Ołeksij Melnyk, ekspert ds. bezpieczeństwa międzynarodowego z kijowskiego Centrum Razumkowa. – Nie wykluczam całkowicie innej wersji. Radziecki pilot Wiktor Bielenko w 1976 roku porwał myśliwiec i wylądował w Japonii. Pojawiało się wiele doniesień o tym, że został zamordowany. W rzeczywistości miał zmienioną tożsamość i zmarł śmiercią naturalną (w ubiegłym roku w USA – red.) – dodaje. W 2018 roku ukraińskie służby w Kijowie inscenizowały śmierć rosyjskiego dziennikarza Arkadia Babczenki, by zwabić prawdziwych agentów Kremla.

– Jeżeli rzeczywiście doszło do zabójstwa rosyjskiego pilota, to jest to w pewnym sensie niedopatrzenie ukraińskich służb. Poza tragedią ludzką wiąże się to też ze stratami wizerunkowymi – uważa kijowski ekspert. Nie wyklucza, że hiszpańska strona mogła nie wiedzieć o Kuzminowie, jeżeli miał fałszywy dowód.