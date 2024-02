W kwestii przyznania przez Kongres Ukrainie miliardów dolarów Kyryło Budanow pozostaje optymistą. - Tak czy inaczej, spodziewamy się pozytywnej decyzji - powiedział. - Mówienie, że Trump i Partia Republikańska to miłośnicy Putina to całkowity nonsens - podkreślił.

Kyryło Budanow zamiast Wałerija Załużnego na stanowisku naczelnego dowódcy wojsk Ukrainy?

Według "The Times" i "The Economist", w ostatnich dniach prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się z naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy gen. Wałerijem Załużnym i poprosił go o podanie się do dymisji. Według doniesień, gdy Załużny odmówił, Zełenski miał powiedzieć, że podpisze decyzję o odwołaniu generała. Stanowisko piastowane przez Załużnego miano zaproponować Kyryło Budanowowi oraz dowódcy ukraińskich Wojsk Lądowych gen. Ołeksandrowi Syrskiemu. Obaj generałowie mieli odrzucić propozycję, wobec czego Wołodymyr Zełenski zmienił zamiary.

Kyryło Budanow nie chciał komentować doniesień na temat ewentualnych zmian na czele Sił Zbrojnych Ukrainy. - Osobiście z nikim nie pozostaję w konflikcie - zapewnił.

Ukraina chce otrzymać od państw Zachodu broń i amunicję

Szef ukraińskiego wywiadu wojskowego ocenił, że dla Ukrainy priorytet to dalsze wsparcie Zachodu. - Naprawdę potrzebujemy tej pomocy - powiedział CNN Kyryło Budanow. Podkreślił, że najważniejsze są systemy artyleryjskie oraz że Ukraina potrzebuje "gwałtownego wzrostu" liczby dział, bez względu na ich wiek i rodzaj.

Niezbędna jest także amunicja, kontynuował, ponieważ "pociski są jednym z najbardziej decydujących czynników na wojnie" Rosji z Ukrainą. Budanow zaznaczył jednocześnie, że jeśli chodzi o amunicję, to bardziej liczy się ilość niż jakość.