Sąd z Francji wydał nakaz aresztowania prezydenta Syrii

Reżim Baszara el-Asada od 2011 roku prowadzi wojnę z rebeliantami w Syrii. W pewnym momencie Asad kontrolował jedynie ok. 15 proc. terytorium kraju, ale włączenie się do konfliktu Rosji po stronie Asada zmieniło dynamikę konfliktu i obecnie rebelianci znajdują się w odwrocie, a Państwo Islamskie, które w 2014 roku kontrolowało ok. 1/3 terytorium Syrii, zostało zniszczone m.in. w wyniku działań międzynarodowej koalicji pod wodzą USA.



Co zarzuca się Baszarowi el-Asadowi we Francji

Paryski sąd wydał nakaz aresztowania Asada zarzucając mu udział w zbrodniach przeciw ludzkości w związku z atakami z użyciem broni chemicznej w 2013 roku - podają źródła sądowe, na które powołuje się AFP.



Asad ma być też podejrzany o udział w zbrodniach wojennych, których - według opozycji - dopuściły się siły wierne reżimowi, w pobliżu Damaszku w sierpniu 2013 roku (w wyniku tych działań śmierć miało ponieść ponad 1 400 osób).



Międzynarodowy nakaz aresztowania został też wydany wobec brata Asada, Mahera, faktycznego dowódcy elitarnej syryjskiej jednostki wojskowej i dwóm syryjskim generałom.