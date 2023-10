Izraelska armia czeka na poprawę pogody, aby ruszyć z inwazją lądową. Hamas chce bronić każdego domu

Czekano jednak, aż niebo się przejaśni. Operacja ma być wspierana z powietrza przez samoloty, rakiety i drony, a także od strony morza przez izraelską marynarkę wojenną.

Izraelskie władze zapowiedziały, że ludność cywilna Gazy ma być, na ile to możliwe, oszczędzona. Wezwano Palestyńczyków do przeniesienia się do południowej części terytorium, przy granicy z Egiptem. Zrobiło to kilkaset tysięcy osób, jednak wiele, za namową Hamasu, pozostało w swoich domach. Izraelowi zależy w szczególności na zdobyciu Gaza City, stolicy regionu. W Tel Awiwie nie zdecydowano natomiast jeszcze, jaki ma być los południowej części Strefy Gazy.

Realizacja tego planu będzie jednak niezwykle kosztowna dla obu stron. W nalotach izraelskich już zginęło 2,3 tys. Palestyńczyków. Łącznie ofiarami trwającego od niespełna tygodnia konfliktu jest 3,6 tys. osób.

Ale to dopiero przedsmak spodziewanej hekatomby. Do obrony Gazy jest gotowych kilkadziesiąt tysięcy bojowników Hamasu. Od lat szykowali tu pułapki. Zbudowali ogromną (500 km) sieć tuneli, dzięki którym mogą się niespodziewanie pojawić na tyłach izraelskiej armii. Mają też zgromadzony wielki arsenał broni, przede wszystkim dzięki dostawom Iranu. Hamas, który jest uważany tak przez USA, jak i UE za organizację terrorystyczną, przetrzymuje około 150 izraelskich zakładników. Izrael obawia się, że wróg nie zawaha się ich zabić, gdy rozpocznie się inwazja.

„New York Times” donosi, że morale wśród izraelskich żołnierze jest dobre. W niedzielę pojawił się wśród nich Beniamin Netanjahu. Jednak w kraju powszechne jest odczucie, że premier powinien wziąć polityczną odpowiedzialność za blamaż, jakiego dopuściły się izraelski wywiad i siły zbrojne umożliwiając inwazję Hamasu.