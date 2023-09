Szef NATO: Przygotujcie się na długą wojnę na Ukrainie

Stoltenberg podkreślił, że pokój może zapanować natychmiast, jeżeli Putin rozkaże swojej armii złożyć broń.

NATO: Po wojnie Ukraina musi mieć zapewnione gwarancje bezpieczeństwa

Odnosząc się do ukraińskich aspiracji do przystąpienia do Sojuszu, Stoltenberg powiedział: "Nie ma wątpliwości, że Ukraina ostatecznie znajdzie się w NATO". - Kijów zbliżył się do NATO na szczycie sojuszu w lipcu - dodał.

Podkreślił również, że po zakończeniu wojny potrzebne jest ustalenie gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Bez tego Rosjanie mogą ponownie zdecydować się na zaatakowanie Kijowa.

Na lipcowym szczycie w Wilnie przywódcy NATO zgodzili się, że Ukraina może dołączyć do sojuszu po spełnieniu pewnych warunków. Przedstawiciele USA i Niemiec dali jasno do zrozumienia, że będą one obejmować przeprowadzenie przez Kijów reform w celu ochrony demokracji i praworządności.