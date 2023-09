Rosyjska kultura kłamstwa uniemożliwia zwycięstwo na Ukrainie

W ostatnich dniach Ukraina poinformowała również o kilku udanych atakach na rosyjskie systemy obrony powietrznej i okręty wojenne na okupowanym Krymie.

Guruliew jest również znany z wycieku nagrań audio generała Iwana Popowa, byłego dowódcy 58 Armii Połączonych Sił Zbrojnych Rosji, który żalił się na wysokie straty i niewystarczające wsparcie dla rosyjskich żołnierzy na południowej linii frontu Ukrainy. Popow został odwołany ze stanowiska w lipcu.

W raporcie amerykańskiego think tanku omówiono również innego zniesławionego rosyjskiego dowódcę: generała Siergieja Surowikina, zdymisjonowanego z powodu powiązań z Grupą Wagnera po nieudanej czerwcowej rebelii Jewgienija Prigożyna.

Rosyjskie media opublikowały zdjęcia Surowikina w Algierii, co doprowadziło do spekulacji, że generał został wyznaczony do przejęcia działań Grupy Wagnera w krajach afrykańskich.

"Surowikin może być zaangażowany w rosyjskie działania mające na celu przejęcie operacji ze względu na jego powiązania z wagnerowcami i doświadczenie w dowodzeniu, chociaż nie jest jasne, czy rosyjskie Ministerstwo Obrony zamierza, aby Surowikin przejął bezpośrednie dowodzenie tymi próbami" - informuje ISW.