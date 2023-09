- Azerbejdżan wykazuje się intencją, by dopuścić się nowej prowokacji wojskowej przeciw Górskiemu Karabachowi i Armenii. Aby to zrobić wpuszcza do publicznego obiegu tezy, które nie są zgodne z rzeczywistością. Społeczność międzynarodowa i kraje ONZ muszą podjąć odpowiednie kroki, aby przeciwdziałać nowej eksplozji w naszym regionie - powiedział.



Paszynian wyraził jednocześnie gotowość do przestrzegania porozumień zawartych 14 grudnia 2021 roku w Brukseli, 6 października 2022 roku w Pradze, i w maju tego roku w Brukseli, a także trójstronnego porozumienia zawartego 9 listopada 2020 roku przez Armenię, Rosję i Azerbejdżan.



Paszynian zapewnił, że jego kraj jest "gotowy do zawarcia porozumienia pokojowego i znormalizowania relacji z Azerbejdżanem".



W 2020 roku doszło do wojny w Górskim Karabachu

Republika Górskiego Karabachu to separatystyczna, samozwańcza republika istniejąca na terytorium uznawanym przez suwerenne terytorium Azerbejdżanu, która jest de facto niezależnym państwem, nieuznawanym jednak przez żadne państwo świata (choć wspieranym przez Armenię). W czasie wojny z 2020 roku Azerbejdżan odzyskał kontrolę nad częścią terytorium separatystycznej republiki.