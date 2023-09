Czytaj więcej Konflikty zbrojne "Politico": Pierwsze abramsy trafią na Ukrainę w połowie września Ok. 200 ukraińskich żołnierzy skończyło szkolenie z obsługi czołgów M1 Abrams - pisze portal "Politico". Amerykańskie czołgi podstawowe zaczną trafiać na Ukrainę od połowy września.

Były też inne nieformalne próby przedyskutowania z Rosjanami kwestii związanych z wojną na Ukrainie. Były amerykański urzędnik zaangażowany w rozmowy powiedział The Moscow Times, że podróżował do Moskwy co trzy miesiące w tym celu.

Artykuł opublikowany w "Foreign Affairs" spotkał się z krytyką, która nasiliła się, gdy media poinformowały o spotkaniu z Ławrowem. Podobne skutki wywołały niedawne słowa Stiana Jenssena, szefa sztabu sekretarza generalnego NATO, który przedstawił zrzeczenie się przez Ukrainę części swojego terytorium w zamian za przyjęcie do sojuszu jako możliwe rozwiązanie konfliktu.

Putin deklarował, że Rosja będzie negocjować z Ukrainą na własnych warunkach

- Jakakolwiek dyskusja na temat planu B jest politycznie niebezpieczna, czego Jenssen i my - ci, którzy próbują sformułować możliwe plany B - nauczyliśmy się na własnym przykładzie. Spada na nas fala krytyki i obelg. To, co kiedyś było "pewnym tabu", stało się "prawie całkowicie tabu" - powiedział "NYT" Kapchan.

Niektórzy analitycy twierdzą, że takie ataki zamykają możliwość publicznej dyskusji na temat opcji dalszych działań Ukrainy właśnie w momencie, gdy taka dyskusja jest najbardziej potrzebna.

Niemiecki rząd chciałby znaleźć rozwiązanie dyplomatyczne, ale "zdaje sobie sprawę, że nie może naciskać na Ukrainę, ponieważ Rosja wyczuje słabość" - powiedziała "NYT" Jana Puglierin, dyrektor berlińskiego biura Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych.