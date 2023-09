- Czołgi są bardzo ważne, zarówno dla obrony, jak i ataku - mówił gen. Milley w czerwcu. - Zmodernizowane, nowoczesne czołgi, szkolenie z ich obsługi, umiejętność ich użycia, będzie fundamentalny dla ukraińskiego sukcesu - dodawał.



Abrams to "piekielny pojazd opancerzony" - mówi przedstawiciel Departamentu Obrony USA w rozmowie z "Politico", który przestrzega jednak, że "nie jest to złoty środek". Jak dodaje "najważniejsza jest ukraińska determinacja, by dokonać przełamania".



Zachód zobowiązał się do przekazania Ukrainie łącznie ok. 300 swoich czołgów podstawowych - na Ukrainie walczą już brytyjskie czołgi Challenger II oraz niemieckie czołgi Leopard w różnych wersjach. Polska przekazała Ukrainie 14 czołgów Leopard 2A4.