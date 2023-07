Zamach stanu w Nigrze. Najemnicy od Prigożyna wyciągają pomocną dłoń

„Zerowa tolerancja dla przewrotów wojskowych” – ogłosili przywódcy regionalnego ugrupowania zachodniej Afryki ECOWAS, grożąc interwencją zbuntowanym generałom. Puczyści pod wodzą szefa gwardii prezydenckiej gen. Abdurahmane Tchiani dostali siedem dni na przywrócenie do władzy prezydenta Mohameda Bazouma.

– To jest faktyczne uzyskanie niepodległości i pozbycie się kolonizatorów – powiedział z kolei o puczu w pustynnym, afrykańskim kraju właściciel Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn.

Rosyjskie flagi w stolicy Nigru

Według informacji agencji AFP popierający puczystów manifestanci w stolicy kraju Niamey obrzucili kamieniami ambasadę francuską dawnej kolonialnej metropolii. Ale przede wszystkim krzyczeli „Precz z Francją!” i „Niech żyje Rosja!”. W kilku miejscach stolicy widziano nawet rosyjskie flagi.

Nie ma jednak dowodów na to, by Rosja wspierała puczystów lub przyczyniała się do dokonania przewrotu. Za to najemnicy Wagnera stacjonują już w dwóch krajach sąsiadujących z Nigrem od zachodu: w Mali i Burkina Faso. W obu dokonano przewrotów, obalając wybranych prezydentów i od razu pojawili się tam rosyjscy najemnicy.