Atak Izraela na Dżenin, czyli pokaz siły

Osadnicy mają w nowym prawicowym rządzie niezwykle mocne wsparcie w postaci dwóch ministrów: Itamara Ben Gewira oraz Bacalela Smotricza. Obaj stoją na czele religijnych i syjonistycznych ugrupowań i to im premier Netanjahu zawdzięcza komfortową większość w Knesecie. Na Zachodnim Brzegu mieszka obecnie 3,1 mln Palestyńczyków i ponad 600 tys. osadników w 250 osiedlach żydowskich.

Spirala przemocy zaczyna się tam nierzadko od izraelskich rajdów na kryjówki rzeczywistych lub rzekomych terrorystów. Takie akcje przeprowadzane są prawie każdej nocy. Bojówki palestyńskie biorą wtedy nierzadko krwawy odwet na przypadkowych żydowskich osadnikach. Ci z kolei organizują marsze na palestyńskie wioski, demolując budynki i paląc samochody. Zanotowano już dwa takie znaczące pogromy, jak określają takie wydarzenia liberalne izraelskie media. W sumie od początku roku zginęło 133 Palestyńczyków. W wyniku terrorystycznych akcji palestyńskich do końca maja tego roku zginęło 19 Izraelczyków.

Atak w Izraelu. Samochód wjechał w ludzi w Tel Awiwie, napastnika zastrzelił cywil Kilka osób zostało rannych w ataku na przechodniów w Tel Awiwie. Izraelska policja określiła atak jako akt terroryzmu, Hamas ocenił z kolei, że działanie sprawcy było odpowiedzią na ostatnie działania izraelskiego wojska w Dżeninie, w wyniku których zginęło dziesięć osób.

We wtorek młody Palestyńczyk dokonał zamachu, wjeżdżając samochodem w grupę przechodniów w Tel Awiwie. Ranił siedem osób, sam został zastrzelony przez Izraelczyka, który był na miejscu. Radykalny Hamas ogłosił, że to „bohaterski” odwet za Dżenin.

Bezpieczeństwo ponad wszystko

– Operacja w Dżeninie nie jest skierowana przeciwko ludności cywilnej. To w gruncie rzeczy obrona obywateli państwa żydowskiego przed palestyńskim terroryzmem – przekonuje Icchak Klein, ekspert prawicowego think tanku Kohelet Policy Forum. Ale i on przyznaje, że gdyby władzę sprawowała inna koalicja, zbrojnych akcji przeciwko „palestyńskim terrorystom” byłoby zdecydowanie mniej. – Naiwnie brzmią tezy, jakoby celem Netanjahu było skierowanie uwagi na problem bezpieczeństwa państwa w nadziei, że zjednoczy to w pewnym stopniu obywateli i osłabi falę trwających już pół roku protestów przeciwko potrzebnej reformie sądownictwa – zapewnia Klein.