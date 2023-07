Izraelska armia zaatakowała Dżenin z lądu i z powietrza

Reuters informuje, że po ataku z powietrza na Dżenin na ulicach słychać było wymianę ognia i odgłosy walk ulicznych, a nad położonym w Autonomii Palestyńskiej mieście unosiły się drony.

Walki w obozie dla uchodźców w Dżeninie

Brygady Dżeninu, jednostka składająca się z palestyńskich bojowników różnych organizacji paramilitarnych działających w mieście twierdzą, że stawiają opór izraelskiej armii.



- To, co się dzieje w obozie dla uchodźców to prawdziwa wojna - mówi kierowca palestyńskiej karetki pogotowia, Chaled Alahmad, cytowany przez agencję Reutera. - Na obóz prowadzone są ataki z powietrza - dodaje twierdząc, że karetki pogotowia przywożą z obozu mnóstwo rannych osób.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Wymiana ognia w Dżeninie. Nie żyje trzech Palestyńczyków, w tym nastolatek W poniedziałek izraelscy żołnierze zabili co najmniej trzech Palestyńczyków, w tym nastolatka, podczas starć, do których doszło w mieście Dżenin na północy okupowanego Zachodniego Brzegu. Rannych jest też 29 osób - informuje agencja Reutera, powołując się na przedstawicieli lokalnej służby zdrowia.

Izraelska armia podała, że zaatakowała budynek służący Brygadom Dżeninu za centrum dowodzenia. Operacja podjęta w Dżeninie określana jest przez stronę izraelską jako "antyterrorystyczna".