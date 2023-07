Atak w Izraelu. Samochód wjechał w ludzi w Tel Awiwie, napastnika zastrzelił cywil

Atak w Tel Awiwie pochwalił Hamas, który nie wziął na siebie odpowiedzialności za działania sprawcy. W oświadczeniu rzecznik grupy Abdel Latif Al-Kanoa stwierdził, że "bohaterska operacja w Tel Awiwie to początek odpowiedzi na agresję syjonistycznej okupacji w Dżeninie".

Również Palestyński Islamski Dżihad pochwalił atak w Tel Awiwie twierdząc, że był to przejaw sprzeciwu wobec tego, co dzieje się w Dżeninie. Organizacja nie wzięła odpowiedzialności za działania napastnika w Tel Awiwie.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Wymiana ognia w Dżeninie. Nie żyje trzech Palestyńczyków, w tym nastolatek W poniedziałek izraelscy żołnierze zabili co najmniej trzech Palestyńczyków, w tym nastolatka, podczas starć, do których doszło w mieście Dżenin na północy okupowanego Zachodniego Brzegu. Rannych jest też 29 osób - informuje agencja Reutera, powołując się na przedstawicieli lokalnej służby zdrowia.

Działania izraelskiego wojska w Dżeninie

Do ataku w Tel Awiwie doszło w czasie, gdy izraelskie siły kontynuują operację wojskową w mieście Dżenin na Zachodnim Brzegu. Jak podało CNN, do tej pory na skutek tych działań zginęło co najmniej 10 Palestyńczyków w wieku od 16 do 23 lat, a ponad 100 zostało rannych.

Izraelska armia zaatakowała Dżenin z powietrza w nocy z niedzieli na poniedziałek, w mieście doszło też do wymiany ognia.

Brygady Dżeninu, jednostka składająca się z palestyńskich bojowników różnych organizacji paramilitarnych działających w mieście twierdziły, że stawiają opór izraelskiemu wojsku.