Tak zmasowanego ataku dronów na Kijów jeszcze nie było

Zaatakowano kilka dzielnic. „Obrona przeciwlotnicza zniszczyła już ponad 20 dronów zmierzających w kierunku Kijowa. Do stolicy zbliża się nowa fala dronów” - napisał w nocy na Telegramie mer Kijowa Witalij Kliczko i zaapelował do mieszkańców miasta, by pozostali w schronach do momentu odwołania alarmu przeciwlotniczego.

Zniszczenia w mieście oceniono, jako duże. Mer miasta informował o licznych wybuchach i pożarach. Jedna osoba zginęła. Są ranni.

W internecie pojawiły się zdjęcia zniszczeń, jakich dokonały drony.