06:00 Rosyjska Czarna Sotnia ideologicznie i organizacyjnie wyprzedzała włoski faszyzm i niemiecki hitleryzm

Jeszcze nikt nie przypuszczał, że za 15 lat na światowej arenie pojawią się Benito Mussolini i Adolf Hitler, gdy Czarna Sotnia już niosła na sztandarach rasowy i religijny szowinizm, imperializm, a przede wszystkim nienawiść do demokracji - pisze Robert Cheda na łamach "Rzeczy o historii".

Czytaj więcej Historia świata Rosyjski faszyzm: od Czarnej Sotni do Putina Wobec ogromu zbrodni symbol „Z” rosyjskiej agresji na Ukrainę jest utożsamiany z nazistowską swastyką. Czy nie oznacza jednak „Z jak Zapad”? Wszak Putin wypowiedział wojnę Zachodowi, czyli demokracji. Już od XIX wieku Rosja uznaje liberalne wartości za śmiertelne niebezpieczeństwo. Chęć ich zniszczenia powołała do życia rosyjski faszyzm, który narodził się wcześniej niż hitleryzm.

05:53 Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy: 11 ataków ukraińskiego lotnictwa w ciągu doby

W ciągu minionej doby ukraińskie lotnictwo miało przeprowadzić 11 uderzeń na zgrupowania rosyjskich wojsk i sprzętu - podaje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Nad Ukrainą zestrzelono pięć dronów rozpoznawczych Orlan-10 i dwa drony typu Zala. Ukraińskie wojska rakietowe i artyleria ostrzelały trzy zgrupowania Rosjan, a także dwa składy amunicji, dwie jednostki artylerii na pozycjach ogniowych, jeden zestaw obrony powietrznej i "dwa inne ważne cele".



05:52 Reuters: Premier Danii poważną kandydatką na nowego sekretarza generalnego NATO

W ubiegłym tygodniu zainteresowanie stanowiskiem sekretarza generalnego NATO wyraził minister obrony Wielkiej Brytanii, Ben Wallace. Jednak wiele rządów państw członkowskich Sojuszu chciałoby, aby na czele NATO po raz pierwszy stanęła kobieta, co sprawia, że poważną pretendentką do tego stanowiska staje się premier Danii, Mette Frederiksen.

Czytaj więcej Dyplomacja Trwają poszukiwania nowego sekretarza generalnego NATO. Czy będzie to kobieta? Wyścig o fotel sekretarza generalnego NATO przyspiesza, ale toczy się w głównej mierze za kulisami i na razie nie widać żadnego wyraźnego faworyta - zauważa Reuters.

05:19 SBU zatrzymała rosyjskiego kolaboranta w obwodzie mikołajowskim

Mężczyzna miał, na polecenie rosyjskich służb, m.in. filmować za pomocą kamery w telefonie pozycje ukraińskich wojsk w rejonie Mikołajowa.



04:38 Zełenski o ataku na Dniepr: Zrobimy wszystko, by przyspieszyć dostawy zestawów przeciwlotniczych na Ukrainę

- Otrzymałem doniesienia o sytuacji w Dnieprze i usuwaniu skutków kolejnego uderzenia. To czyste okrucieństwo: rosyjskie pociski balistyczne - przeciwko szpitalowi i klinice weterynaryjnej - mówił w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski. - Do tej chwili dwie osoby zginęły w tym uderzeniu. Moje kondolencje dla rodzin i przyjaciół. Trwa usuwanie gruzów. Ponad 30 osób zostało rannych, w tym dwoje dzieci - dodał. - Zrobimy wszystko co możliwe, aby przyspieszyć dostawy zestawów przeciwlotniczych wyższej jakości na Ukrainę - to jest dosłownie kwestia codziennej pracy z naszymi partnerami - podkreślił. Zełenski oświadczył też, że w ciągu tygodnia poczyniono znaczące postępy w zakresie dostawy nowoczesnych samolotów dla ukraińskich Sił Powietrznych. - Staną się one kluczowym komponentem naszej obrony na niebie - stwierdził.



04:35 Najemnicy prowadzą zajęcia dla dzieci na okupowanym Krymie

Centrum Narodowego Oporu, ukraiński rządowy portal informujący o sytuacji na okupowanych częściach Ukrainy pisze, że na okupowanym Krymie, w połowie maja, Rosjanie prowadzili zajęcia z zakresu "edukacji wojskowo-patriotycznej" dla dzieci w wieku szkolnym. W zajęcia zaangażowani mieli być najemnicy z jednej z prywatnych organizacji wojskowych. W czasie zajęć dzieci były uczone strzelania z broni automatycznej i udzielania pierwszej pomocy.



04:34 Na początku wojny SBU utworzyła jednostkę dywersyjną

Po 24 lutego Służba Bezpieczeństwa Ukrainy utworzyła specjalną jednostkę, która prowadziła działania dywersyjne i kontrdywersyjne przy granicach obwodów żytomierskiego i kijowskiego - powiedział szef SBU Wasyl Maluk w rozmowie z jednym z ukraińskich kanałów na YouTube. - W tamtym czasie ważnym zadaniem było odcięcie logistyki wroga i dlatego stworzyliśmy tę jednostkę. Z oczywistych względów nie podam dziś jej nazwy i numeru. Ale dziś pozwolę sobie podziękować jej dowódcy (...) i całemu jej personelowi - mówił.

04:33 WHO: Ponad 900 rosyjskich ataków na opiekę zdrowotną na Ukrainie

Według najnowszych danych Światowej Organizacji Zdrowia od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainie doszło do ponad 900 ataków na opiekę zdrowotną. Z danych WHO wynika, że spośród 967 wszystkich ataków 868 dotyczyło placówek medycznych. W wyniku ataków na opiekę zdrowotną zginęło co najmniej 97 osób, a 126 zostało rannych. Piątkowy atak rakietowy na placówkę medyczną w mieście Dniepr nie jest jeszcze uwzględniony w tych statystykach, ponieważ „proces weryfikacji przez organizację zajmuje trochę czasu”. Ostatni odnotowany przez WHO atak na opiekę zdrowotną na Ukrainie miał miejsce 7 maja br. i dotyczył mobilnej kliniki.

