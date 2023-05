ISW w swojej analizie pisze jednak, że "nie ma żadnego wizualnego potwierdzenia, iż regularne rosyjskie wojska przejmują pozycje Grupy Wagnera w Bachmucie, ani że Grupa Wagnera opuszcza miasto".

Ukraińska armia prowadzi ofensywę w kierunku Kliszczijiwki

Think tank informuje jednocześnie, że w rejonie Bachmutu miały pojawić się pododdziały 123 Brygady Donieckiej Republiki Ludowej (samozwańczej, separatystycznej republiki istniejącej na terytorium ukraińskiego obwodu donieckiego), co sugerowałoby, że to właśnie siły separatystów miałyby zastąpić jednostki Grupy Wagnera w Bachmucie.



Think tank pisze też, że według źródeł ukraińskich Grupa Wagnera nadal jest obecna w Bachmucie, a tempo ofensywy rosyjskiej w rejonie miasta spada. Hanna Malar, wiceminister obrony Ukrainy twierdzi, że rosyjskie jednostki regularnej armii zajęły pozycje jednostek Grupy Wagnera na przedmieściach Bachmutu, prawdopodobnie odnosząc się do flanek rosyjskiego zgrupowania w mieście. Zdaniem Malar w samym Bachmucie jednostki Grupy Wagnera nadal zajmują swoje pozycje.

Okolice Bachmutu: Ukraińcy z powodzeniem kontratakują

ISW pisze też o kolejnych udanych kontratakach ukraińskiej armii na flankach zgrupowania w Bachmucie, co ma komplikować plany Rosjan dotyczące zastąpienia jednostek Grupy Wagnera innymi pododdziałami w Bachmucie.