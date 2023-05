Graham mówił też, że aby ukraińska armia odniosła sukces w czasie kontrofensywy, potrzebuje więcej nowoczesnego uzbrojenia, m.in. myśliwców F-16.



- To broń, która ma znaczenie, a my zbyt wolno dostarczamy broń, która ma znaczenie ukraińskiej armii... mój przekaz dla administracja Bidena brzmi: doceniam to, co zrobiliście. Musicie zrobić więcej - podsumował Graham.