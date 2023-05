Wśród kandydatów na sekretarza generalnego NATO wymienia się też premiera Holandii, Marka Rutte i premiera Hiszpanii, Pedro Sancheza. Rutte deklaruje jednak, że nie jest zainteresowany tym stanowiskiem, a Sancheza w tym roku czekają wybory parlamentarne.



Opcją awaryjną jest zwrócenie się do Stoltenberga z prośbą o to, by pozostał na stanowisku nieco dłużej - być może nawet do kolejnego szczytu NATO w 2024 roku. Stoltenberg deklarował wprawdzie, że nie jest zainteresowany przedłużeniem swojej misji, ale nie powiedział jednoznacznie co zrobi, jeśli sojusznicy zwrócą się do niego z taką prośbą.