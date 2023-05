Tajemnicza eksplozja w obwodzie pskowskim. Rosjanie mówią o użyciu dronów

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 458 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski zapowiada starania o przyspieszenie dostaw zestawów przeciwlotniczych na Ukrainę.

Gubernator obwodu Michaił Wiedernikow we wpisie na Telegramie przekazał, że zniszczeniu uległ budynek administracyjny ropociągu. Według niego do wybuchu doszło po ataku dwóch dronów. Na miejscu pracują służby ratunkowe. Nie ma doniesień o ofiarach.



Wiedernikow już wcześniej informował, że zdarzenie miało miejsce w pobliżu wsi Litwinowo w rejonie newelskim. To tuż przy granicy Rosji z Białorusią, ale na północy drugiego z tych krajów. Miejsce wybuchu od granicy z Łotwą dzieli ok. 100 km, podczas gdy do Ukrainy jest ponad 500 km.

Zazwyczaj dobrze poinformowany kanał Baza na Telegramie sprecyzował, że do ataku doszło w nocy, około wpół do piątej nad ranem. Dwa drony miały spaść na teren przepompowni ropy naftowej Transnieftu. „W wyniku ataku uszkodzone zostały elewacje i przeszklenia trzech budynków administracyjnych” - czytamy we wpisie.