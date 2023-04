– Jeśli rosyjskie bombowce będą mogły podlatywać blisko i atakować zwykłymi, niekierowanym bombami, sytuacja będzie wyglądała ponuro – powiedział „Financial Times” anonimowy urzędnik jednego z europejskich krajów.

Na razie nad Dniepr dotarł pierwszy amerykański zestaw Patriot z Niemiec. Ale prezydent Zełenski szacował, że do obrony całego kraju potrzebnych jest 20 takich baterii. Poza patriotami Berlin wysyła do Ukrainy własną broń przeciwlotniczą, nawet taką, której jeszcze nie ma niemiecka armia (IRIS-T).

Ale to wszystko za mało, by Ukraińcy mogli rozpocząć z dawna oczekiwaną kontrofensywę, stąd nacisk na sojuszników, by wsparli ich obronę powietrzną.

– Teraz trzeba poczekać jeszcze kilka tygodni, by nadeszła naprawdę ciepła pogoda. A potem kolejnych kilka, by podeschły gruntowe drogi, tak by wytrzymały ciężar czołgów NATO, które ważą po 70 ton i więcej – wyjaśnia były zastępca szefa ukraińskiego sztabu generalnego gen. Igor Romanenko. Wojsko ma więc około półtora miesiąca, by dokończyć koncentrację na zapleczu, a przede wszystkim, by wzmocnić obronę przeciwlotniczą.

Ukraiński wywiad już jednak informuje, że Rosjanie też zbierają swoje rezerwy. W momencie ewentualnego załamania ukraińskiego ataku (na przykład z powodu zmasowanych uderzeń lotnictwa) rosyjskie oddziały ruszą naprzód z nadzieją osiągnięcia co najmniej granic obwodu ługańskiego i donieckiego.