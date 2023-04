Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 405 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski zapowiada, że Rosja zostanie pociągnięta do odpowiedzialności za zbrodnie, których dopuszcza się na Ukrainie.

Przystąpienie Finlandii do NATO, sfinalizowane oficjalnie 4 kwietnia, ponaddwukrotnie zwiększyło granicę NATO z Rosją i miało "rozgniewać" Putina.

Atak DDoS (atak typu rozproszona odmowa usługi) sprawił, że korzystanie z witryny parlamentu było trudne, ponieważ wiele stron się nie ładowało, a niektóre funkcje były przez pewien czas niedostępne.

Do ataku przyznała się prorosyjska grupa hakerów, potwierdzając, że był on odwetem za przystąpienie Finlandii do NATO.



Grupa hakerów, która ma działać na zlecenie Moskwy, wcześniej brała udział w wielu cyberatakach na Stany Zjednoczone.