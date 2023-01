Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 314 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Prezydent Wołodymyr Zełenski mówi, że Rosjanie zamierzają prowadzić długotrwałe ataki na cele na Ukrainie z użyciem dronów-kamikadze.

"Arena lodowa Altajir w Drużkiwce została zniszczona w wyniku ostrzału rosyjskich terrorystów. Odbywały się tu zawody ukraińskie i międzynarodowe. Trenowali tu dzieci i dorośli. To nie był tylko obiekt sportowy, ale jedna z kluczowych aren rozwoju ukraińskiego sportu i największa na Ukrainie szkoła hokeja i łyżwiarstwa figurowego" - napisał na swoim Instagramie Kułeba.

Reklama

Minister podkreślił, że jedynymi uderzeniami na arenie były krążki hokejowe, dopóki nie uderzyły "odpolitycznione" rosyjskie bomby.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Rosjanie zniszczyli lodowisko ośmiokrotnych mistrzów Ukrainy w hokeju na lodzie Wieczorem, 2 stycznia, Rosjanie przeprowadzili dwa ataki rakietowe na Drużkiwkę, miasto w obwodzie donieckim. W wyniku ataku zniszczone zostało lodowisko Altajir, z którego od 2014 roku korzystał klub HK Donbas Donieck, ośmiokrotny mistrz Ukrainy w hokeju na lodzie.

- Zapraszam wszystkich urzędników sportowych, którzy chcą umożliwić rosyjskim sportowcom udział w międzynarodowych zawodach, ponieważ "sport jest poza polityką", w tym prezydenta MKOl Thomasa Bacha, do odwiedzenia Altajir i przekonania się o "sportowej neutralności" Rosji. Może wtedy wreszcie zrozumieją, dlaczego chowanie się za abstrakcyjną "neutralnością" w takiej sytuacji jest niemoralne - stwierdził Kułeba.

Reklama

Powtórzył, że Rosja i Białoruś muszą ponieść pełną odpowiedzialność za swoje zbrodnie przeciwko światu, a ich sportowcy nie mogą uczestniczyć w międzynarodowych zawodach, jakby nic się nie stało.

Dyrektor generalny klubu hokejowego Donbass Fedir Ilienko powiedział, że atak rakietowy uszkodził arenę Altajir". "To nie jest tylko budynek... To jest drugi dom dla naszego klubu po 2014 roku.... To setki zawodów dla dzieci, dziesiątki turniejów międzynarodowych, uśmiechy dzieci... To największa szkoła hokeja i łyżwiarstwa figurowego na Ukrainie.... To są ludzie, którzy tworzyli radość przez wszystkie osiem lat od początku wojny. Nie ma słów... "wyzwoliciele" - napisał na Facebooku.