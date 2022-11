Ostatnie dwie linie wysokiego napięcia, które łączyły zajętą przez Rosjan elektrownię zaporoską z energetycznym systemem Ukrainy, zostały uszkodzone w wyniku ostrzałów w środę. Ukraińska spółka Energoatom poinformowała w czwartek, że obecnie włączył się awaryjny system chłodzenia reaktorów, który jest zasilany z 20 generatorów diesla. – Paliwa do pracy generatorów diesla w warunkach całkowitego blackoutu pozostaje na 15 dni. Zaczęło się odliczanie – czytamy w komunikacie ukraińskiej spółki zarządzającej wszystkimi elektrowniami atomowymi nad Dnieprem.

Z informacji tych wynika, że Rosjanie chcą w najkrótszym możliwym czasie podłączyć elektrownię do rosyjskiego systemu energetycznego. Co stałoby się, gdyby wojna zakłóciła te plany i z jakichś powodów nie zdążyli przywrócić zasilania? Ukraińscy eksperci ostrzegają, że w takim przypadku mogłoby dojść do stopienia rdzenia reaktora jądrowego, co skutkowałoby katastrofą. Byłaby porównywalna z tą w elektrowni jądrowej Fukushima, gdzie z powodu tsunami został zniszczony system zasilania. Topienie rdzenia reaktora rozpoczęło się wówczas w ciągu zaledwie kilku godzin.

– Z powodu okupacji elektrowni oraz ingerencji w jej prace pracowników Rosatomu możliwości ukraińskiej strony co do utrzymania Zaporoskiej elektrowni atomowej w bezpiecznym reżimie są znacznie ograniczone – informuje ukraiński Energoatom. Apeluje do społeczności międzynarodowej o natychmiastową interwencję na rzecz demilitaryzacji obszaru elektrowni oraz pobliskiego miasta Enerhodaru, wycofania stamtąd rosyjskiej armii i przywrócenia ukraińskiej kontroli nad obiektem.

Rosjanie wycofywać się nie zamierzają. Przeciwnie, ukraiński wywiad wojskowy twierdzi, że ukraińscy pracownicy elektrowni (chodzi o około 10 tys. ludzi) do 1 grudnia muszą się określić co do podpisania kontraktu z rosyjską spółką Rosatom. W przeciwnym wypadku będą musieli pożegnać się z pracą, a ich ukraińskie legitymacje przestaną działać. Z kolei rosyjscy pracownicy elektrowni wprowadzają się do mieszkań Ukraińców, którzy opuścili Enerhodar.

Zarówno Moskwa, jak i Kijów w ostatnich dniach wymienili się wzajemnymi oskarżeniami w sprawie sytuacji wokół elektrowni. Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Rosji Nikołaj Patruszew oświadczył w czwartek, że rosyjskie służby udaremniły zamach terrorystyczny na terenie elektrowni. Nie przedstawił jednak żadnych dowodów. Z kolei w Kijowie zarzucają rosyjskiej armii, że rozpoczęła budowę nieznanego obiektu na jednym z siedmiu magazynów przechowywania wypalonego paliwa jądrowego. Ukraińscy pracownicy elektrowni nie są dopuszczani do placu budowy. Z wcześniejszych doniesień wynika również, że Rosjanie rozmieścili ciężki sprzęt wojskowy w pomieszczeniach elektrowni, co w przypadku pożaru lub większej awarii znacząco utrudni prace naprawcze.

Państwowa Agencja Atomistyki uspokaja zaś, że sytuacja wokół zaporoskiej elektrowni nie stanowi zagrożenia dla Polski. Kluczowe znaczenie ma odległość, zaporoska elektrownia leży ok. 840 kilometrów od granic Polski.