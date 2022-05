Transport został zorganizowany przez organizację Wspólnota Papieża Jana XXIII, a także włoskich dyplomatów na Ukrainie i w Polsce.

5 917 703 Tylu Ukraińców uciekło z kraju przed wojną

MSZ Włoch podkreśla, że "ewakuacja humanitarna" z Krakowa "potwierdza włoską gotowość do pomocy cywilom z ogarniętej konfliktem Ukrainy".

Jak dotąd do Włoch dotarło ok. 37 tys. niepełnoletnich obywateli Ukrainy, wielu wraz z rodzicami.

Krajem, do którego dotarło jak dotąd najwięcej uchodźców z Ukrainy, jest Polska - według informacji Straży Granicznej od 24 lutego do Polski z Ukrainy wjechało 3,275 mln osób (z Ukrainy do Polski wyjechało w tym czasie 1,138 mln osób).

