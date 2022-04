- Wadą obecnej niemieckiej polityki jest potok słów. Niemcy dużo mówią, że coś zrobią, ale gdy przychodzi do czynów, to już jest gorzej, żeby to okazać, np. poprzez dostawę dobrej, potrzebnej Ukrainie broni z Niemiec albo też żeby nałożyć bardzo rygorystyczne sankcje na Rosję i Białoruś - powiedział wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk, pytany w Polskim Radiu o politykę Niemiec wobec Rosji w kontekście wojny na Ukrainie.