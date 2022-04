W marcu Finlandia i Szwecja, które rozważają przystąpienie do dowodzonego przez USA sojuszu wojskowego NATO, przeprowadziły połączone ćwiczenia wojskowe. Manewry były planowane od dawna, ale inwazja Rosji na Ukrainę zwiększyła intensywność prowadzonych działań.

- Ostatni wzrost aktywności NATO w Arktyce jest powodem do niepokoju. W północnej Norwegii odbyły się niedawno kolejne zakrojone na szeroką skalę ćwiczenia wojskowe Sojuszu. Naszym zdaniem, nie przyczynia się to do zwiększenia bezpieczeństwa w regionie - powiedział Korczunow.

Zdaniem rosyjskiego ambasadora, taka działalność zwiększa ryzyko "niezamierzonych incydentów", które oprócz zagrożeń dla bezpieczeństwa mogą również spowodować poważne szkody w ekosystemie Arktyki.

Nie sprecyzował, o jakiego rodzaju incydenty może chodzić.

Dmitrij Miedwiediew, jeden z najbliższych sojuszników prezydenta Rosji Władimira Putina ostrzegł w czwartek NATO, że jeśli Szwecja i Finlandia przystąpią do NATO, to Rosja rozmieści broń jądrową i rakiety hipersoniczne w europejskiej eksklawie.