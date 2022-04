- Rosja nie zaczęła wojny przeciw Ukrainie 24 lutego. Rosyjskie jednostki wkroczyły do nas w 2014 roku. Zajęli nasz Krym. Zmienili go w ogromną bazę wojskową. Uczynili Morze Czarne i Morze Azowskie jednymi z najbardziej niebezpiecznych mórz na planecie. Zaczęli straszną, całkowicie cyniczną wojnę w naszym Donbasie. Zabijali naszych obywateli od 8 lat. 14 tysięcy osób zginęło w tym czasie - mówił ukraiński prezydent.

- Jak świat na to zareagował? To pytanie retoryczne. Ale dlatego (Rosja) uznała, że może sobie pozwolić na pełnowymiarową wojnę - dodał.

- Niektórzy wciąż debatują o ostrość sankcji wobec Federacji Rosyjskiej. Ale o czym tu dyskutować, gdy rosyjskie wojska powtarzają na naszej ziemi to, co Europa widziała w czasie II wojny światowej? - pytał.

- W czasie 50 dni pełnowymiarowej inwazji Federacji Rosyjskiej, pokazała ona, że Donbas jest głównym celem dla Rosji. To Donbas Rosja chce zniszczyć w pierwszej kolejności. To obwody ługański i doniecki są niszczone tak, jakby nie miał w nich zostać kamień na kamieniu. Jakby nikt nie miał tam przetrwać - mówił Zełenski.

Prezydent Ukrainy zarzucił Rosjanom, że ci zmuszają mieszkańców okupowanych terenów Donbasu do wstępowania w szeregi sił zbrojnych samozwańczych republik stworzonych tam przez prorosyjskich separatystów. - Rzucają ich do najtrudniejszych bitew, dosłownie wprost na naszą obronę. Niszczą miasta i wioski Donbasu - podkreślał ukraiński prezydent.

Radzili, by ulec tyranii. Ale nie znali nas. Nie wiedzieli, jak odważni są Ukraińcy Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy

- Przez 80 lat dumny Charków nie doświadczał takich cierpień, jakie przynoszą Rosjanie. Dlaczego go niszczą? Co osiągną przez spalenie Charkowa? - pytał Zełenski.

- To pytania o to, jak bardzo absurdalna jest ta inwazja Federacji Rosyjskiej. Jak zabójcza jest dla wszystkiego co Rosja rzekomo "chroni". Dla rosyjskiej kultury, relacji z tym narodem, nawet dla rosyjskiego języka. Rosja pali wszystko swoją bronią. Co najmniej na dekady. Na pokolenia - ocenił ukraiński prezydent.

Zełenski mówił, że w czasie rosyjskiej inwazji Czernihów przeżył najgorsze chwile od X wieku. - Od czasów Rusi, do której Rosja się odnosiła. Teraz ten mit też płonie. Ruś niszczy sama siebie - stwierdził.

- Pamiętam pierwszy dzień inwazji. Pamiętam co mówili 24 lutego. Wielu radziło mi, bym uciekł z kraju. Radzili, by ulec tyranii. Ale nie znali nas. Nie wiedzieli, jak odważni są Ukraińcy, jak bardzo cenią wolność. Możliwość życia, tak jak chcą. Nie tak jak ludzie, którzy rządzą w ten sposób, że ich armia widzi toalety po raz pierwszy w życiu na okupowanych terytoriach i kradnie podstawowe sprzęty domowe - mówił Zełenski.

Prezydent Ukrainy zapowiedział, że "okupanci zostaną pociągnięci do odpowiedzialności za wszystko, co zrobili na Ukrainie". - Odpowiedzą za Buczę, Kramatorsk, Wołonowachę, Ochtyrkę. Za Hostomel i Borodziankę. Za Izium, za Mariupol - wyliczał.

- Przez 50 dni wojny Ukraina stała się bohaterem dla całego wolnego świata. Wszyscy jesteście bohaterami - zakończył swoje wystąpienie Zełenski.