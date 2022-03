W komunikacie ukraińskiego Sztabu Generalnego czytamy, że Siły Zbrojne Ukrainy i inne formacje broniące kraju przeprowadzają uderzenia na zgrupowania wojsk rosyjskich, które próbują utrzymać zajęte terytorium.



Z komunikatu wynika, że w ciągu doby Ukraińcy strącili dziewięć celów powietrznych - jeden samolot, sześć bezzałogowych statków powietrznych i dwa śmigłowce oraz nieustaloną jeszcze liczbę rakiet wystrzelonych w kierunku celów na Ukrainie.



"Wróg ma znaczące problemy z zaopatrzeniem swoich jednostek. Z dostępnych informacji wynika, że rosyjskie siły okupacyjne działające na Ukrainie mają zapasy żywności i amunicji na nie więcej niż trzy dni. Sytuacja wygląda podobnie z paliwem. Okupanci nie byli w stanie podciągnąć rurociągu, który zaspokoiłby potrzeby zgrupowania ich wojsk jeśli chodzi o paliwo" - głosi komunikat ukraińskiego Sztabu Generalnego.

Sztab Generalny ukraińskiej armii podaje następnie, że w obwodzie sumskim, w rejonie Ochtyrki ok. 300 rosyjskich żołnierzy miało odmówić wykonania rozkazów.



W komunikacie czytamy też, że w obwodzie ługańskim Rosjanie próbują przeprowadzać mobilizację mieszkańców okupowanych terytoriów do formacji zbrojnych samozwańczej, Ługańskiej Republiki Ludowej, co spotyka się z oporem ludności - wielu mężczyzn ma ukrywać się, aby nie zostać wcielonych do armii. Większość zmobilizowanych ma nie posiadać doświadczenia wojskowego.