„To, co mówimy na antenie coraz częściej kłóci się z moimi przekonaniami” – powiedziała Owsiannikowa w rozmowie z Christiane Amanpour. „Wojna była tym punktem zwrotnym, po którym po prostu nie można już było milczeć”.

Rosyjska dziennikarka opowiadała w wywiadzie, że coraz więcej ludzi, zarówno dziennikarzy, jak i zwykłych obywateli, dostrzega, że rosyjska państwowa propaganda "pierze mózgi". Mówiła, że do ostatniej chwili bała się pokazać w studio telewizyjnym z antywojennym plakatem, ale zdecydowała się na ten krok i stanęła jak najbliżej prezenterki wiadomości, aby jej plakat był jak najlepiej widoczny dla widzów.

„Chciałam pokazać światu, że Rosjanie są przeciwni wojnie, że większość Rosjan jest przeciwna wojnie. I nawet jeśli popierają politykę Kremla, to i tak nadal są pacyfistami. W głębi duszy nienawidzą wojny. Wszyscy w Rosji są przerażeni tym, co się dzieje, wszyscy są zdezorientowani. Nasze życie zmieniło się z dnia na dzień. Rosjanie są naprawdę przerażeni tym, co się dzieje, na ich twarzach widać strach i dezorientację” - powiedziała Owsiannikowa.

