Z codziennym wystąpieniem do Ukraińców zwrócił się Wołodymyr Zełenski. - Każdy żołnierz rosyjski, który jest w Ukrainie i jeszcze nie zginął i nie trafił do niewoli, może iść do domu. Jeżeli jednak wojna będzie nadal trwała, wasze straty będą większe niż w wojnach czeczeńskich i w Afganistanie razem wziętych. Po co wam to? Złóżcie broń - zaapelował do Rosjan, cytowany przez Onet, Zełenski.