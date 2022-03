- Putin się przeliczył - uważa Graziano.

Generał, który przewodniczy Komitetowi Wojskowemu Unii Europejskiej, ciału składającemu się z szefów Sztabów Generalnych państw członkowskich, ocenił, że najskuteczniejszym elementem systemu obronnego Ukraińców okazały się siły obrony powietrznej, dzięki którym Rosja nie zdobyła supremacji w powietrzu.

Pytany, jak może się kształtować dalszy przebieg rosyjskiej inwazji, Włoch ocenia, że "bitwa jest trudna" - Rosjanie eskalują poziom przemocy, doprowadzając do przelewu krwi w wielu miastach. Jednak "militarne i moralne" zdolności Ukraińców mogą "coś zmienić", bo Putin, większość budżetu wojskowego przeznaczając na broń jądrową, nie ma możliwości technologicznych Zachodu.

Pytany o kwestię zamknięcia nieba nad Ukrainą, o co od początku wojny apeluje prezydent Zełenski, Graziano odpowiada, że taką decyzję może wydać tylko Organizacja Narodów Zjednoczonych, tak jak zdarzyło się to w 2011 roku w przypadku Libii. Rada Bezpieczeństwa ONZ ustanowiła wówczas nad Libią strefę zakazu lotów, by uniemożliwić wojskom lojalnym wobec Muammara Kadafiego nalotów, głównie na ludność cywilną.

Gen. Graziano uważa, że ustanowienie takiej strefy nad Ukrainą bez "osłony ONZ" byłoby "aktem wojny przeciwko Rosji".

Komentując decyzję Unii Europejskiej o wysłaniu do Ukrainy pomocy wojskowej o wartości 500 mln euro z możliwością podwojenia tej kwoty, Graziano stwierdził, że to "strategiczna decyzja".

- Ta decyzja zmienia cechy Unii Europejskiej, która po raz pierwszy w swojej historii odgrywa obecnie wiodącą rolę w kwestii bezpieczeństwa międzynarodowego. To odpowiedź na historyczny moment, reakcja na wyjątkowe wydarzenie, które na pewno zmieni bieg historii - mówił gen. Claudio Graziano.



