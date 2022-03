W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych Hałuszczenko mówi, że Rosjanie torturują pozostających na terenie zakładu pracowników, by wymusić na nich wypowiedzi, które planują wykorzystać w działaniach propagandowych.

W największej elektrowni jądrowej w Europie przetrzymywanych jest ok. 100 pracowników i 200 ochroniarzy.

Podobnie jak w elektrowni w Czernobylu - pracownicy nie opuszczają zakładu od chwili jego zajęcia przez Rosjan, czyli od 24 lutego. Są wyczerpani fizycznie i psychicznie.



Na terenie elektrowni przebywa ok. 500 rosyjskich żołnierzy i 50 jednostek ciężkiego sprzętu.

Hałuszczenko wezwał partnerów Ukrainy do podjęcia wszelkich działań w celu wycofania rosyjskich sił okupacyjnych z przechwyconych obiektów nuklearnych i zamknięcia nieba nad Ukrainą.

- Awaria elektrowni atomowej spowodowana użyciem broni przez wojska rosyjskie będzie katastrofą dla całej Europy. Odpowiedzialność za to będzie w całości spoczywać na Rosji. Jeśli dojdzie do awarii, Europejczycy będą zmuszeni zmienić swoje komfortowe domy na schrony - mówił minister. - Musimy razem powstrzymać rosyjski terroryzm nuklearny. Musimy to zrobić teraz – zanim będzie za późno.