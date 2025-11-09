Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Publicystyka
Reklama

Bogusław Chrabota: Czy Zbigniew Ziobro będzie w Budapeszcie bezpieczny

Mimo tradycji Wielkiej Polskiej Emigracji los Zbigniewa Ziobry – jeśli ten zdecyduje się zostać w Budapeszcie - nie będzie godny pozazdroszczenia. Nikt go nie będzie traktował jak Mickiewicza, Słowackiego, czy choćby Mieroszewskiego albo Giedroycia, by sięgnąć do całkiem bliskich nam czasów.

Publikacja: 09.11.2025 11:50

Bogusław Chrabota: Czy Zbigniew Ziobro będzie w Budapeszcie bezpieczny

Foto: PAP/Art Service

Bogusław Chrabota

Zbigniew Ziobro będzie podmiotem licznych postępowań, które będą formalnym obowiązkiem polskich organów, poczynając od próby ekstradycji. Mamy tu już precedens związany z osobą innego z szefów resortu sprawiedliwości, Marcina Romanowskiego, wobec którego zastosowano najpierw list gończy, a potem wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie europejski nakaz aresztowania. Przed jego egzekucją Zbigniewa Ziobrę, o ile pójdzie tą samą ścieżką co Romanowski, może uchronić tylko przyznanie byłemu ministrowi sprawiedliwości na Węgrzech azylu politycznego.

Czytaj więcej

Zbigniew Ziobro
Komentarze
Michał Szułdrzyński: Niedoszłe męczeństwo Zbigniewa Ziobry. Budapeszt znów zaszkodzi PiS

Jak sprawa Marcina Romanowskiego zmieniła prawo na Węgrzech?

Teoretycznie, w krajach Unii Europejskiej azyl nie powinien chronić, tyle że „casus Romanowski” doprowadził do motywowanej politycznie zmiany prawa nad Dunajem. Otóż w lutym 2025 węgierski sąd utrzymał rządową decyzję o nadaniu Romanowskiemu statusu uchodźcy. A miesiąc później, tamtejszy parlament przegłosował nowelizację przepisów o współpracy z państwami Unii Europejskiej w sprawach karnych, która uprawniła Prokuratora Generalnego Węgier do odwołania się od decyzji o ekstradycji a Sąd Najwyższy do jej uchylenia. W ten sposób administracja Viktora Orbána uzyskała podstawę prawną do ochrony Romanowskiego.

W efekcie, mimo wydania przez polską prokuraturę w kwietniu 2025 r. europejskiego nakazu dochodzeniowego, Interpol, honorując węgierskie regulacje, odmówił wszczęcia poszukiwań celem aresztowania i ekstradycji Romanowskiego.

Czy Zbigniew Ziobro pójdzie tą ścieżką? 

Parlament nad Dunajem przegłosował nowelizację przepisów o współpracy z państwami Unii Europejskiej w sprawach karnych, która uprawniła Prokuratora Generalnego Węgier do odwołania się od decyzji o ekstradycji, a Sądowi Najwyższemu do jej uchylenia. W ten sposób administracja Viktora Orbána uzyskała podstawę prawną do ochrony Romanowskiego.

Reklama
Reklama

Romanowski jest więc na Węgrzech bezpieczny, choć nie powinien wychylać poza węgierskie granice nosa, bo wszędzie indziej wydany przez polski sąd europejski nakaz aresztowania może być skuteczny. Zbigniew Ziobro zapowiedział, że nie zamierza ubiegać się o azyl polityczny na Węgrzech, gdyby więc był konsekwentny, nie byłoby podstawy do ochrony jego osoby na Węgrzech. Tyle że decyzję łatwo zmienić, a scenariusz ratunku jest pewny, bo już sprawdzony przez kolegę.

Czytaj więcej

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro
Polityka
Dzisiejszy Ziobro zaprzecza Ziobrze sprzed lat. PiS ma problem

Ale nawet jeśliby z niego skorzystał, procedowanie jego 26 zarzutów może toczyć się nad Wisłą „in absentia”. Ziobro jest oskarżany o zbyt poważne rzeczy, żeby prokuratura mogła te postępowania schować pod dywan. Do skazania więc dojść może; tyle że warto pamiętać o prezydencie. Ten – ustami swoich ministrów – już wspomniał o zastosowaniu prawa łaski. Zatem Zbigniew Ziobro pewnie ma świadomość, że realną karą, którą może odbyć, jest odosobnienie związane z emigracją. A to kara, dla polityka, a też zwykle po ludzku, całkiem dolegliwa. Świetnie opisali ją w przeszłości polscy emigranci.  

 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Węgry Osoby Zbigniew Ziobro ekstradycja

Zbigniew Ziobro będzie podmiotem licznych postępowań, które będą formalnym obowiązkiem polskich organów, poczynając od próby ekstradycji. Mamy tu już precedens związany z osobą innego z szefów resortu sprawiedliwości, Marcina Romanowskiego, wobec którego zastosowano najpierw list gończy, a potem wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie europejski nakaz aresztowania. Przed jego egzekucją Zbigniewa Ziobrę, o ile pójdzie tą samą ścieżką co Romanowski, może uchronić tylko przyznanie byłemu ministrowi sprawiedliwości na Węgrzech azylu politycznego.

Pozostało jeszcze 83% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Zbigniew Ziobro
Komentarze
Michał Szułdrzyński: Niedoszłe męczeństwo Zbigniewa Ziobry. Budapeszt znów zaszkodzi PiS
Czy polskie banki zbudują wspólne AI? Eksperci widzą potencjał, ale też bariery
Materiał Promocyjny
Czy polskie banki zbudują wspólne AI? Eksperci widzą potencjał, ale też bariery
Można odhaczać kolejne punkty programu: przemocowe hasła na Marszu Niepodległości, lewicowcy i liber
Komentarze
Estera Flieger: Jak polubić 11 listopada. Wylogować się do świętowania
Zbigniew Ziobro
Komentarze
Artur Bartkiewicz: Zbigniew Ziobro bez odznaki szeryfa nie okazał się kowbojem
Na zdjęciu z drona teren przez który ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do CPK w m
Komentarze
Michał Szułdrzyński: Działka pod CPK odkupiona przez państwo. Teraz tylko PiS ma problem z tą aferą
Urząd Patentowy teraz bardziej internetowy
Materiał Promocyjny
Urząd Patentowy teraz bardziej internetowy
Donald Tusk
Komentarze
Zuzanna Dąbrowska: Donald Tusk je przystawki, żurek i czeka na drugie danie
Citi Handlowy: Lokaty 6% do 4,2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 12.11.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokaty 6% do 4,2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 12.11.2025
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama