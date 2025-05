Rozmowa ze Sławomirem Mentzenem: Jak nie stracić ostatecznie wyborców kandydata Konfederacji?

Dla szans na zwycięstwo w II turze Trzaskowskiego kluczowa może okazać się rozmowa, na którą do Torunia zaprosił go Sławomir Mentzen. To może być pomocna dłoń, którą lider Nowej Nadziei wyciąga do kandydata KO (porażka Nawrockiego osłabi bowiem PiS, a jeśli PiS będzie słabszy, to Konfederacja ma szansę na umocnienie się po prawej stronie), ale zależeć to będzie od tego, jaką postawę przyjmie Trzaskowski. Jeśli nadmiernie będzie starał się o wyborców Konfederacji, próbując przekonać ich np., że w gruncie rzeczy zawsze podobały mu się race na Marszu Niepodległości, będzie jak Trzaskowski z memów – i zbyt wielu głosów wyczulonych na fałsz młodych wyborców Mentzena nie zdobędzie. Trzaskowski musiałby postawić na szczerość – jasno zarysować linie, które dzielą go z Mentzenem i Konfederacją (co będzie też z pewnością ważne dla lewicowych wyborców, dla których Konfederacja jest uosobieniem wszelkiego zła), ale jednocześnie pokazać, co autentycznie ich może łączyć – czyli przede wszystkim kwestie związane z gospodarką, w której liberalizm KO jest z pewnością bardziej do przyjęcia dla libertarian z Nowej Nadziei Mentzena niż etatyzm PiS. Trzaskowski musiałby też być gotowy szczerze przyznać się do błędów w kwestii nadmiernie liberalnej polityki imigracyjnej UE, którą kiedyś jego formacja żyrowała. Jeśli bowiem będzie próbował przekonywać, że on i Donald Tusk od początku nawoływali do uszczelniania granicy, wyborcy Mentzena natychmiast go wypunktują.



Czy szczerość pozwoli zdobyć Trzaskowskiemu poparcie przynajmniej części wyborców Mentzena? Tego kandydat KO nie może być pewny. Może być natomiast pewny, że klucząc i stając się Trzaskowskim z memów, definitywnie tych wyborców straci.