„Miłość chrześcijańska nie przekłada się na koncentryczne rozwijanie swoich interesów tak, aby krok po kroku objąć inne osoby i grupy” – napisał papież. A sam Robert Prevost na platformie X dodał: „Jezus nie oczekuje od nas, abyśmy hierarchizowali naszą miłość do innych”.

W czwartek Leon XIV jeszcze raz odniósł się do tego sposobu myślenia byłego arcybiskupa Buenos Aires. Choć pozostaje zarówno obywatelem Stanów Zjednoczonych, jak i Peru (gdzie przez lata prowadził pracę misyjną), zwrócił się po hiszpańsku do otaczających go w przeszłości latynoskich wiernych, a przesłanie do amerykańskich katolików, z których wielu stawia na katolicyzm MAGA, wolał najwyraźniej odłożyć na później.

Leon XIV doskonale wie, jaką cenę zapłacił kościół w Hiszpanii za wsparcie frankizmu

Robert Prevost lepiej niż ktokolwiek wie, że od wyniku tego starcia z Trumpem zależy w ogromnym stopniu przyszłość Kościoła. Nie chodzi tylko o fundamentalną kwestię doktryny, wierności Ewangelii. To w obu Amerykach żyje najwięcej katolików na świecie, ale nigdzie też tak wielu z nich nie opuszcza wiary rzymskiej na rzecz kościołów ewangelikalnych, których wyznawcy masowo głosowali zresztą na Donalda Trumpa.

Ale i poza Ameryką Trump jest przecież wzorem dla ogromnej liczby nacjonalistycznych populistów, którzy twierdzą, że są depozytariuszami prawdziwej wiary katolickiej. W Europie być możne najlepiej to zjawisko oddaje Viktor Orbán. Z doświadczenia takich krajów, jak choćby niezwykle zlaicyzowana Hiszpania, gdzie Kościół płaci do dziś ogromną cenę za wsparcie frankistowskiej dyktatury, Leon XIV zdaje się dobrze wiedzieć, co by oznaczało zwycięstwo katolicyzmu w wersji Vance’a.