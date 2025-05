W wywiadzie dla brytyjskiego „Timesa” niemiecki kardynał Gerhard Ludwig Müller uznał, że jeśli następca Franciszka będzie kontynuował dotychczasową politykę, może dojść do podziału w Kościele. Środowisko MAGA-katolików chętnie widziałoby go w roli nowego papieża, podobnie jak byłego metropolitę St Louis Raymonda Leo Burke’a, węgierskiego kardynała Pétera Erdő czy pochodzącego z Gwinei Roberta Saraha. Doprowadzenie do takiego finału łatwe jednak nie będzie: spośród 133 kardynałów uprawnionych do udziału w konklawe 80 procent zostało desygnowanych przez Franciszka.

W samej Ameryce katolicy powiązani z ruchem Trumpa bardzo skutecznie umacniają jednak swoje wpływy polityczne. W wyborach w 2024 roku 58 proc. katolików głosowało na obecnego prezydenta. W Sądzie Najwyższym czterech spośród pięciu sędziów (łącznie jest ich dziewięciu) uważanych za konserwatywnych to katolicy, choć do tego Kościoła należy tylko 23 proc. Amerykanów. W uznaniu wpływów tego środowiska Trump mianował ambasadorem USA przy Watykanie bezwzględnego krytyka Franciszka Briana Burcha. W książce „New Catholic Moment: Donald Trump and the Politics of the Common Good” dowodzi on, że protekcjonistyczna polityka handlowa prezydenta czy jego bezwzględny stosunek do nielegalnych imigrantów są zgodne z katolickim nauczaniem.

Franciszek nie uważał się za zwolennika lewicy czy prawicy

Amerykańscy katolicy od pokoleń głosowali na demokratów. To się zmieniło w znacznym stopniu na fali sporu o legalizację aborcji. Zapowiedź Trumpa, że cofnie gwarancje federalne prawa do przerywania ciąży zjednało mu ogromną część katolickiego elektoratu. Prezydent tłumaczył, że jego udział w pogrzebie Franciszka jest wyrazem wdzięczności za poparcie tych wyborców.

Franciszek, który był bezwzględnym przeciwnikiem aborcji, zdawał sobie jednak sprawę z konieczności reform wobec katastrofalnego dla Kościoła katolickiego procesu laicyzacji w Europie, a także dramatycznego odejścia wiernych do kościołów ewangelikalnych.

– Franciszek po prostu szedł za nauczaniem Ewangelii. Dlatego tak zbliżył się do biednych, prześladowanych. To zostało uznane przez niektóre środowiska za wyraz skrętu w lewo. Swoją otwartą postawą sam papież pozwolił na krytykę własnej postawy – tłumaczy Pedro Miguel Lamset, jezuita, jak i zmarły papież oraz jeden z najbardziej znanych pisarzy katolickich w Hiszpanii.