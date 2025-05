Trump, który kilka dni temu został skrytykowany za to, że na profilu Białego Domu ukazało się wykonany przez sztuczną inteligencję fotomontaż przedstawiający jego w szatach papieskich, po wyborze pierwszego w historii Ojca Świętego wywodzącego się ze Stanów Zjednoczonych, napisał na swoim koncie w serwisie Truth Social, że wybór Amerykanina na papieża to „wielki honor” dla jego kraju.

Amerykanin papieżem. Jak wybór Leona XIV skomentował Donald Trump?

„Gratulacje dla kardynała Roberta Francisa Prevosta, który właśnie został mianowany papieżem. To wielki zaszczyt, że jest pierwszym papieżem pochodzącym z Ameryki. Co za ekscytacja i wielki honor dla naszego kraju. Nie mogę się doczekać spotkania z papieżem Leonem XIV. To będzie bardzo wyjątkowy moment!” - podkreślił Trump.



Wcześniej Trumpa, który nie jest katolikiem (przez większość życia uważał się za prezbiterianina, teraz określa się najczęściej ogólnie mianem chrześcijanina), skrytykowano za fotomontaż przedstawiający jego w szatach papieża (wykonany przez sztuczną inteligencję) - zdjęcie uznano za obraźliwe dla katolików.



W odpowiedzi na pytania o ten fotomontaż, Trump twierdził, że nie miał z nim nic wspólnego, a całą sprawę nazwał żartem. Jego zdaniem katolicy byli zdjęciem „zachwyceni”. Według Trumpa krytykowały go tylko „fake news media”, które „nie znają się na żartach”.