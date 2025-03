Jeffrey Goldberg, redaktor naczelny „The Atlantic”, został dołączony do czatu, w którym udział brali m.in. wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance, sekretarz obrony Pete Hegseth, wysłannik ds. Bliskiego Wschodu Steve Witkoff i doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Michael Waltz. Korzystając z aplikacji Signal, politycy omawiali plan operacji wojskowej w Jemenie.

Wśród opublikowanych przez dziennikarza wiadomości moją uwagę zwróciła ta, którą wysłał J.D. Vance: „Nienawidzę tego, że znów ratujemy Europę”. Wtórował mu Pete Hegseth: „Całkowicie podzielam nienawiść do pasożytnictwa Europy”. W „Rzeczpospolitej” podsumował to Jędrzej Bielecki: „A więc właśnie się dowiedzieliśmy, co tak naprawdę myśli ekipa Donalda Trumpa o Europie”.

Co PiS myśli o Unii Europejskiej? Zaprzecza naszej tożsamości

Polka, Europejka – zawsze w tej kolejności. „Jestem też skłonny przyznać nieco racji tym, którzy zwracają uwagę, że – zwłaszcza na arenie międzynarodowej – kompulsywna potrzeba części Polaków, by mówić o sobie przede wszystkim źle, nie ma nic wspólnego z odpowiedzialnością i dojrzałością. Przeciwnie – jest przejawem ślepego zapatrzenia w »europejskiego innego« i potrzeby odnalezienia w jego oczach uznania. Przecież na pewno nas pochwali, jeżeli sami przypomnimy o polskich błędach, zaniechaniach, czy wręcz zbrodniach...” – napisał w książce „Turbopatriotyzm” dr hab. Marcin Napiórkowski, dyrektor Muzeum Historii Polski.