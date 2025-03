A więc właśnie się dowiedzieliśmy, co tak naprawdę myśli ekipa Donalda Trumpa o Europie. To szczerość przeznaczona nie dla publiki, ujawniana tylko wtedy, gdy nowa administracja USA jest przekonana, że nikt jej nie podsłuchuje.

„Nie cierpię tej europejskiej jazdy na gapę. To jest po prostu żałosne” – dzieli się w grupie kilkunastu czołowych przedstawicieli administracji Donalda Trumpa sekretarz obrony Pete Hegseth. Odpowiada w ten sposób na uwagę wiceprezydenta J.D. Vance’a, że moment przeprowadzenia ataku na Jemen jest błędem. Następuje bowiem w chwili, gdy „prezydent chce wywrzeć maksymalną presję na Europę”. W rozmowę wtrąca się doradca ds. bezpieczeństwa Mike Waltz, zapewniając, że podległe mu służby już kompilują koszty operacji, aby wystawić fakturę Europejczykom. Nikomu nie przychodzi do głowy napisać, że przecież nikt nie konsultował się w tej sprawie z europejskimi aliantami.

Atak na Jemen, czyli wyraz solidarności Donalda Trumpa z Beniaminem Netanjahu

Amerykański nalot przywrócił swobodę żeglugi przez Morze Czerwone. Jest prawdą, że ten akwen w większym stopniu wykorzystują statki europejskie niż amerykańskie. Jednak operacja miała przede wszystkim położyć kres atakom solidaryzujących się z Hamasem Hutich na Izrael. Była wyrazem szczególnego sojuszu, jaki Trump zawiązał z autorytarnym izraelskim premierem Beniaminem Netanjahu. To miał być też sygnał, jak wiele Ameryka jest gotowa zrobić dla zapewnienia swobody międzynarodowego handlu. Można było go uznać za ostrzeżenie, że zrobi to samo, gdy Chiny zamkną główne trasy żeglugowe w rejonie Cieśniny Tajwańskiej.

To są tygodnie, które rozstrzygną o losie Ukrainy. Zdecydują o tym, czy imperialny marsz Putina zostanie zatrzymany czy też przeciwnie – nabierze mocy. Europa stara się o to pierwsze, w szczególności mnoży pomoc dla Kijowa i próbuje zorganizować misję pokojową, co z braku perspektyw na członkostwo w NATO da Ukraińcom gwarancje bezpieczeństwa.