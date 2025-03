Czytaj więcej Dyplomacja Andrzej Duda chce amerykańskiej broni atomowej na terytorium Polski W rozmowie z „Financial Times” prezydent Andrzej Duda powiedział, że chciałby przeniesienia amerykańskiej broni atomowej na terytorium Polski, co miałoby odstraszać Rosję przed ewentualną agresją wymierzoną w nasz kraj.

450 mln obywateli UE to więcej niż 37 mln Polaków. To ważne, gdy po drugiej stronie jest 140 mln Rosjan

PiS przywołuje w tym kontekście potrzebę obrony suwerenności oraz znane antyeuropejskie lęki. Świadczy to jednak o niezrozumieniu nowej rzeczywistości, w której się znaleźliśmy. Naszej suwerenności zagraża dziś nie Unia Europejska, lecz Rosja. Bo Rosja nie będzie nas pytać, czy zgadzamy się na jakieś aspekty jej polityki, i na pewno nie podda tego głosowaniu. Rosja przysunie nam pistolet do głowy i każe podpisywać, co nam podsunie.

Dotychczas liczyliśmy, że zawsze w takiej sytuacji zza oceanu przybiegnie Wuj Sam, ale dziś widzimy, że ma on wiele swoich spraw i nie możemy być w 100 proc. pewni, że znajdzie dla nas czas. A wtedy będziemy sobie radzić sami. I owszem, można jak premier Mateusz Morawiecki mówić, że Polska oprócz USA ma, jak niegdyś carska Rosja, tylko dwóch sojuszników – swoją armię i flotę – ale jednak lepiej chyba wykorzystać w tym celu potencjał całej Europy. Bo 27 armii to jednak więcej niż jedna. A ponad 450 mln obywateli UE to więcej niż 37 mln Polaków. Zwłaszcza gdy po drugiej stronie jest 140 mln Rosjan z armią, która ma liczyć 1,5 mln żołnierzy. To bardzo prosta matematyka. Tak prosta jak zasada, że nosząc wszystkie jajka w jednym koszyku, możemy w jednej chwili wszystkie stracić.