Mentzen pisze to, co myśli wielu Polaków: „Kolejne 1000 dni wojny nie przyniesie niczego dobrego. Niepotrzebnie będą ginąć ludzie, będą niszczone miasta, będzie rosnąć ryzyko rozszerzenia wojny. Możliwe, że byłoby to zgodne z interesem Ukrainy, ale na pewno nie byłoby korzystne dla nas”.

Wybory prezydenckie: Czy Sławomir Mentzen ma szanse zostać kandydatem protestu?

Po reakcjach na ten wpis można ocenić, że w serwisach społecznościowych jeszcze wyraźniej widać to, co wychodzi z badań: Polacy coraz bardziej są przekonani, że wojna trwa już za długo, że naprawdę czas pomyśleć o jej zakończeniu, bo jeszcze rozleje się na nasz kraj. A jeśli dodać, że we wtorek najbardziej angażującym tematem w polskich „soszjalach” była nowa doktryna nuklearna Rosji, a w dyskusjach dominowała narracja krytyczna wobec eskalacji konfliktu, to mamy pełny obraz społecznych lęków, które zdaje się dobrze odczytywać Sławomir Mentzen. Tym bardziej ma on szanse stać się w oczach wyborców swoistym ambasadorem tego tematu.

Jeśli w wyborach prezydenckich Mentzen będzie jedynym szeroko rozpoznawalnym politykiem tak zdecydowanie odnoszącym się do realnych lęków Polaków, tym razem żaden zaskakujący kandydat korzystający z tzw. efektu świeżości wyborcom może nie być potrzebny. Wielu Polaków, nawet tych z dystansem podchodzących do Konfederacji, może w pierwszej turze upatrzyć sobie właśnie Mentzena jako kandydata protestu. Tym bardziej, że dla przeciętnego wyborcy lider Konfederacji wciąż nie jest do końca zgrany na politycznej scenie. A na pewno mniej zgrany, niż inny jej lider Krzysztof Bosak.

Pytanie tylko, co będzie głównym tematem kampanii prezydenckiej. Bo jeśli rzeczywiście właśnie wojna w Ukrainie, to Mentzen już na starcie zajmuje bardzo dogodną pozycję.