Czytaj więcej Opinie polityczno - społeczne Estera Flieger: Szaleństwo totalnego anty-PiS-u Dobrze, że to nie PiS wynalazł pralkę, sznurowadła albo tabliczkę mnożenia. Jeśli tylko do programu wpisałby kulistość Ziemi, obowiązkiem każdego porządnego demokraty byłoby głosić, że jest płaska jak stół.

Ale nienawiść to ciężka przypadłość: w tym przypadku, atakując nielubiany rząd, Rzeczkowski tak naprawdę uderza w państwo polskie, które reprezentowane przez Radę Ministrów i prezydenta Andrzeja Dudę znalazło się w światowej awangardzie, wspierając Ukrainę, zanim inni się obudzili. Kiedy rządzący decydowali o dostawach broni i zachęcali do tego innych liderów, Polacy przyjmowali do swoich domów uchodźców. Widać nie ma takiej pięknej historii, której nie da się zepsuć, byle dołożyć „tamtym”. Nazywam to wszystko szaleństwem postawy totalnego anty-PiS-u.



To jeszcze media publiczne czy już kanał na YouTubie?

Dzień wcześniej w Polskim Radiu 24 Renata Grochal, Roch Kowalski i Jacek Czarnecki gościli Tomasza Piątka i snuli wspólnie teorie o homoseksualizmie niektórych polityków PiS. Kolejne miliardy ładowane są w coś, co przypomina kanał na YouTubie ze spiskowymi teoriami. Jeśli to mają być media publiczne, Balian i Saladyn mogli je zburzyć. Tylko przecież nie o to chodzi.

Media publiczne powinny należeć do zasobów strategicznych państwa i być wiarygodnym źródłem informacji dla całego społeczeństwa. Wyobraźmy sobie kryzys, podczas którego służby muszą dotrzeć tym kanałem do obywateli, a połowa z nich nie ufa Polskiemu Radiu i TVP. Tymczasem robi się radio i telewizje dla najbardziej żelaznego spośród żelaznych elektoratów. A miała być „czysta woda”.



Jeszcze wiosną zeszłego roku politycy KO chcieli polskiego BBC. „Uważam, że nie da się odbudować wiarygodności telewizji informacyjnej” – mówił niegdyś Rafał Trzaskowski. Nie da się, czy nikt nie chce tego zrobić?