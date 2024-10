Jacek Nizinkiewicz: Macierewicz i Szopa pogrążą PiS? A to tylko drobna część problemów Kaczyńskiego

Antoni Macierewicz zbudował mit smoleński za publiczne miliony

Przed laty Antoni Macierewicz zarzucał Donaldowi Tuskowi zdradę dyplomatyczną po katastrofie smoleńskiej. Przez całe rządy PiS zarzutów tych nie potwierdzono, spełzły na niczym, podobnie jak większość ataków wiceprezesa PiS, który zwykł swoich politycznych oponentów nazywać agentami obcych służb. Dzisiaj sam Macierewicz może usłyszeć prokuratorskie zarzuty.

Po prawie pięciu miesiącach prac komisja ds. wpływów rosyjskich i białoruskich przedstawiła część swych ustaleń, z których między innymi wynika, że wiceprezes PiS jako szef MON mógł dopuścić się zdrady dyplomatycznej. Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego i przewodniczący komisji ds. badania wpływów rosyjskich i białoruskich w latach 2004–2024 generał Jarosław Stróżyk przedstawił główne tezy z jawnej części raportu, który komisja przekazała premierowi Donaldowi Tuskowi. Komisja zajmowała się sprawą niszczenia potencjału polskich służb specjalnych, finansowaniem przez Polskę rosyjskich wpływów w USA, zaniechaniem przygotowań rządu do skutków agresji Rosji na Ukrainę i właśnie zdradą dyplomatyczną. Przygotowuje zawiadomienie do prokuratury w sprawie podejrzenia zdrady dyplomatycznej przez Macierewicza poprzez nieuzasadnione wycofanie się z istotnego dla bezpieczeństwa Polski programu pod kryptonimem Karkonosze, czyli zaniechania zakupu samolotów umożliwiających tankowanie w powietrzu myśliwców wielozadaniowych F-16. Miała to być według gen. Stróżyka decyzja „podyktowana w dużej mierze osobistą niechęcią do partnerów z UE”.

Pytanie o rolę Antoniego Macierewicza jest szersze i nie powinno dotyczyć tylko okresu, kiedy stał na czele MON i był w rządzie PiS. Jaką rolę współzałożyciel KOR rzeczywiście odegrał w wolnej Polsce? Jaki jest bilans jego pracy publicznej? Wszędzie, gdzie działał, dzielił ludzi, rozbijał relacje i skonfliktował się z każdym, kto się z nim nie zgadzał, a byłych przyjaciół nazywał agentami lub osobami działającymi na rzecz wrogów Polski. Biografia Macierewicza zawiera szereg białych plam i wątpliwości. Miał je również śp. prezydent Lech Kaczyński, który nie zdecydował się opublikować przygotowanego przez Macierewicza aneksu do raportu WSI. Miał je Andrzej Duda, który jako prezydent również nie upublicznił dokumentu, a o samym Macierewiczu mówił, że jako szef MON stosował „ubeckie metody” wobec oficerów Wojska Polskiego. Dzisiaj były szef MON Radosław Sikorski, który był z Macierewiczem w rządzie Jana Olszewskiego, mówi, że „gdyby Macierewicz był ruskim agentem, nie mógłby lepiej wykonywać swojego zadania”. Może jest coś na rzeczy, skoro tak wiele osób z różnych stron politycznego sporu miało i ma wątpliwości wobec Macierewicza?



Pętla zaciska się wokół wiceprezesa PiS. Macierewicz miał zbudować mit smoleński i to mu się udało, choć nie miało to nic wspólnego z prawdą. Za dziesiątki milionów publicznych pieniędzy kierował podkomisją smoleńską, która za wszelką cenę miała udowodnić zamach, co się nie udało. Były szef MON skonfliktował się z ekspertami, którzy nie chcieli potwierdzać jego politycznych tez. Dziś zeznają, że byli przekupywani i nie chcieli za pieniądze kłamać. Po tym, jak Rada Ministrów wysłuchała we wtorek informacji nt. pierwszego raportu z prac komisji ds. badania wpływów rosyjskich i białoruskich w latach 2004–2024, Donald Tusk powiedział, że „to są mocne tezy i mocne ustalenia”. - Trzy słowa, które jakoś utkwiły mi w pamięci z tego dzisiejszego miniraportu, i one na pewno jutro się pojawią z szerszym wyjaśnieniem, to: Macierewicz, prokuratura, zdrada. Te trzy słowa będą jutro rozpisane na dużo więcej słów i zdań – mówił szef rządu. Najwyższy czas wyjaśnić wszystkie wątpliwości, które narosły wokół Macierewicza.