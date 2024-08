Tusk musi spełnić jedną z kluczowych obietnic, inaczej będzie miał Strajk Kobiet na ulicy

Koalicja Obywatelska nie może udawać, że obietnica w sprawie aborcji nie padła. Lewica nie może udawać, że nie ma jej w koalicji rządzącej i nie ma nic do powiedzenia. Obie formacje nie mogą sobie pozwolić na to, żeby PSL kręcił koalicją niczym ogon psem. A tak jest nie tylko w temacie aborcji, ale też praw zwierząt, choćby tych trzymanych na łańcuchach. Ludowcy sabotują liberalizację prawa.

Politycznie trudno się im dziwić, bo inaczej wyborcy wywiozą ich na taczkach i wyniosą na widłach. PSL musi być blisko swoich wyborców, podobnie jak KO i Lewica swoich. Stąd próba wyjścia Tuska z patowej sytuacji. Premier powiedział, że projekt ministra Bodnara (wytyczne dla prokuratorów) wraz z projektem minister Leszczyny (wytyczne dla lekarzy) „razem stanowią o nowej filozofii państwa w rzeczywistości prawnej, w której żyjemy po osławionym werdykcie TK”.

Wraca legalna aborcja i będzie inaczej niż za rządów PiS

„Kobieta w ciąży zwracająca się do lekarza, który ma kontrakt z NFZ, z zaświadczeniem o tym, że ciąża jest zagrożeniem dla jej zdrowia, musi otrzymać świadczenie medyczne, jakim jest usunięcie ciąży. Jeśli w takiej sytuacji podmiot leczniczy nie dokona terminacji, może liczyć się z konsekwencjami” – wyjaśniała ministra zdrowia Izabela Leszczyna. „Jeśli na przykład lekarz psychiatra uzna, iż ciąża jest zagrożeniem dla zdrowia kobiety, to zaświadczenie od takiego lekarza jest wystarczającą przesłanką do terminacji ciąży” – dodała. Na mocy rozporządzenia MZ szpital, który odmówi świadczenia, może stracić do 2 proc. kontraktu albo stracić kontrakt. Karę na szpital może też nałożyć rzecznik praw pacjenta.

Tusk nie wchodzi w spór z PSL, ale też nie zmieniając radykalnie prawa, zmienia jego interpretację. „My tę ustawę interpretujemy jednoznacznie, tak aby zapisy tej ustawy umożliwiły możliwie najszerszy dostęp do legalnej aborcji dla kobiet, które tego potrzebują z szeroko pojętych względów zdrowotnych. I te wytyczne to nie jest ranga ustawy, oczywiście, ale to jest taka ranga, która pozwoli uwierzyć lekarzom, że prokuratura będzie po ich stronie wtedy, kiedy wydawali decyzje zgodne z tymi wytycznymi. Tak naprawdę to był klucz, żeby przestali się bać” – zaznaczył premier.