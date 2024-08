Donald Tusk ogłasza nową filozofię państwa ws. aborcji. "Otwieramy furtki"

Przypomnijmy, iż w lipcu Sejm odrzucił projekt nowelizacji kodeksu karnego autorstwa Lewicy, dotyczący depenalizacji przerywania ciąży do 12 tygodnia a także pomocy przy jej dokonaniu.

Donald Tusk: Szukamy sposobów, które w praktyce umożliwi dostęp do legalnej aborcji

Do tej kwestii odniósł się podczas piątkowej konferencji prasowej premier Donald Tusk. - Trudno zdobyć większość na sali sejmowej na rzecz projektów, które uczyniłby aborcję do 12. tygodnia legalną - przyznał szef rządu. - Nie oznacza to, że pozostajemy bezczynni, jeśli chodzi o udostępnienie takich możliwości dla kobiet we wczesnej ciąży, które uznają, że z różnych powodów zdrowotnych powinny mieć możliwość przeprowadzenia legalnej aborcji – zaznaczył.

- Postanowiliśmy w ramach prawa, które będzie jeszcze jakiś czas obowiązywało, zmienić realia – ogłosił Donald Tusk. Jednocześnie wyraził nadzieję, że dojdzie do jednoznacznej zmiany prawa, która „uszanuje oczekiwania i elementarne prawa polskich kobiet”. - W tej chwili skoro nie możemy otworzyć tej bramy szeroko z powodu braku większości w Sejmie, otwieramy furtki - stwierdził premier. - Szukamy takich sposobów działania zgodnego z prawem, które w praktyce umożliwi dostęp do legalnej aborcji kobietom, które z różnych powodów do tej aborcji powinny mieć prawo. Dlatego przygotowaliśmy wytyczne - doprecyzował.



Wytyczne dla prokuratorów przygotował minister sprawiedliwości Adam Bodnar, natomiast dla lekarzy minister zdrowia Izabela Leszczyna. Pierwsze zostały opublikowane 9 sierpnia. Wytyczne MZ mają zostać ogłoszone jeszcze dzisiaj.

Donald Tusk wyjaśnił, iż wytyczne te stanowią o nowej filozofii państwa w rzeczywistości prawnej po osławionym werdykcie Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku, który wywołał falę protestów kobiet.