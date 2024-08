Ale mamy też do czynienia z inną rewolucją. W tym samym 1972 r. Nixon zawarł z Leonidem Breżniewem pierwsze jądrowe porozumienie rozbrojeniowe Salt 1. Chodziło o oddalenie ryzyka atomowego armagedonu. Po 52 latach i ta epoka przechodzi do historii, bo Chińczycy, podobnie jak Rosja Putina, nie chcą się wiązać podobnymi umowami. A zdaniem Amerykanów w ciągu dekady uzyskają podobny potencjał jądrowy co Moskwa i Waszyngton. Wchodzimy więc w wyjątkowo niebezpieczną dla przyszłości ludzkości epokę.

Putin ostatecznie będzie lennikiem Xi. Traci nawet przewagę w broni jądrowej

Ale ustalenia amerykańskiego wywiadu oznaczają też cezurę w stosunkach między Rosjanami i Chińczykami. Przewaga jądrowa była do tej pory jednym z ostatnich atutów, jakie miał Putin w relacjach z Xi. Teraz się okazuje, że bardzo szybko ona znika. Grzęznąca w wojnie w Ukrainie i mająca dziewięciokrotnie mniejszą od chińskiej gospodarkę Rosja staje się w jeszcze większym stopniu lennikiem Państwa Środka.

Wreszcie uwzględnienie w strategii USA Korei Północnej oznacza spektakularną porażkę Donalda Trumpa, który poprzez bezpośrednie spotkania chciał skłonić Kim Dzong Una do oddania arsenału jądrowego. Teraz odkrywamy, że Pjongczang ma co najmniej 60 głowic atomowych, niemal tyle co Izrael czy Pakistan. I staje się de facto bezkarny.