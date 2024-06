Czytaj więcej Dyplomacja Sekretarz generalny NATO reaguje na pakt obronny zawarty przez Rosję i Koreę Północną Podpisanie przez Władimira Putina i Kim Dzong Una umowy o partnerstwie strategicznym między Rosją a Koreą Północną, której elementem jest pakt obronny łączący oba kraje, skomentował sekretarz generalny Sojuszu, Jens Stoltenberg.

Wszyscy wymieniają też Chiny i tu chyba popełniają błąd. Państwo Środka jest absolutnie samodzielne w swych działaniach i nie potrzebuje żadnych nowych sojuszy, które krępowałyby jego swobodę ruchów. Tym bardziej z państwami zależnymi od niego (90 proc. północnokoreańskiej wymiany handlowej odbywa się z Chinami) i zmierzającymi do uzależnienia (Rosja, która bez wsparcia Pekinu nie mogłaby prowadzić wojny z Ukrainą).

Jeśli Putin uzbroi Koreę to tylko za zgodą Pekinu, bez niej nic nie uda mu się zrobić. Najlepszym przykładem, jest ważna zdaniem Pekinu niewielka, wspólna lądowa granica rosyjsko-koreańska. Nie ma tam przejścia granicznego, bo oba państwa dzieli rzeka. Rosja od 2015 roku próbuje zbudować przez nią most, ale wszystko rozbija się o chiński sprzeciw. Formalnie Pekin powołuje się na to, że chce rozwijać żeglugę w górnym biegu granicznej rzeki Tumen, w czym most by przeszkadzał. I Moskwa, i Pjongjang grzecznie przysłuchują się chińskim zastrzeżeniom. I mostu jak nie było, tak nie ma. A wszelkie dostawy uzbrojenia z Korei do Rosji płyną głównie czterema statkami przez Morze Japońskie.

Moskwa i Pjongjang będą więc rozwijały współpracę wojskową tylko w ramach wyznaczonych przez Państwo Środka. Jeśli Kreml przekaże Koreańczykom technologię produkcji broni atomowej to dlatego, że Pekin się na to zgodził – a nie dlatego, że Putin chciał zaszkodzić Zachodowi. Choć w sferze publicznej cała wina za to spadłaby na rosyjskiego lidera, a Chiny pozostałyby w cieniu.

Dlaczego Władimir Putin nie zaproponuje Wietnamowi współpracy wojskowej

Również z uwagi na reakcję Pekinu Putin, który z Korei Północnej pojechał do Wietnamu, nie zaproponuje Hanoi współpracy wojskowej. W Pekinie bowiem przyjęto by to jako krok wrogi (Chiny skonfliktowane są z Wietnamem o morską granicę w Zatoce Tonkińskiej), a na to rosyjski lider nie może sobie pozwolić.

Pozostaje mu więc krążenie wokół Chin i polityka gestów – udowadniania, że nie jest izolowany na świecie. Próba przekonania, że on też cieszy się poparciem, nie mniejszym, niż Ukraina na niedawnym „szczycie pokoju” w Szwajcarii.