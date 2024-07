I to właśnie będzie jednym z największych wyzwań – jak zachować swoją proeuropejską tożsamość, ale równocześnie nie oddać przez to pola siłom eurosceptycznym. Jak być sobą, ale równocześnie nie być ślepym na niepokoje społeczne, których skutkiem, a nie przyczyną, jest głosowanie na Le Pen, AfD, PiS czy Konfederację. Tak więc zamiast poczucia satysfakcji, że po raz kolejny udało się nie dopuścić eurosceptycznych populistów do władzy (choć już na przykład współrządzą oni Holandią), zamiast świętować tryumf w czwartkowym głosowaniu, von der Leyen musi spróbować znaleźć rozwiązania na problemy, które napędzają populistom popularność. Pytanie, czy proeuropejskie elity europejskie są dziś do tego zdolne? Czy są zdolne to takiej samorefleksji? Choć przykład Polski, gdzie Koalicja Obywatelska znalazła sposób na ograniczanie wpływów PiS, przede wszystkim poprzez podejmowanie tematów ważnych dla wyborców tej partii, jednocześnie twardo walcząc z samą partią, pokazuje, że taka refleksja i takie pomysły są.