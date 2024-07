Ursula von der Leyen zapowiada koncentrację na obronności, bezpieczeństwie i polityce klimatycznej

Podczas poprzedzającego głosowanie wystąpienia przed Parlamentem Europejskim, Ursula von der Leyen stwierdziła, że Unia potrzebuje zmiany traktatów i programu ambitnych reform, które udoskonalą UE i uczynią z niej organ z silniejszą legitymacją demokratyczną.



Von der Leyen próbowała odnieść się do obaw każdej grupy politycznej. Zwracając się do eurodeputowanych z Partii Zielonych, powiedziała, że ​​chce, aby UE trzymała się celów klimatycznych i obiecała, że ​​pod jej przywództwem UE wprowadzi cel redukcji emisji gazów cieplarnianych o 90 proc. do 2040 r.

W ukłonie w stronę swojej centroprawicowej Europejskiej Partii Ludowej powiedziała, że ​​uruchomi wspólne projekty obronne, w tym europejską tarczę powietrzną. Starała się także rozwiać obawy prawicy, obiecując wzmocnienie granic Europy poprzez potrojenie liczby funkcjonariuszy straży granicznej. Zapowiedziała także mianowanie komisarza ds. obrony, który będzie koordynował wysiłki na rzecz wzmocnienia europejskiej bazy przemysłowej sektora obronnego i przedstawienie białej księgi w sprawie przyszłości europejskiej obronności w ciągu pierwszych 100 dni kadencji Komisji.

Von der Leyen stwierdziła, że ​​integracja Ukrainy, Mołdawii i Bałkanów Zachodnich z UE będzie priorytetem jej drugiej kadencji, a zaproszenie tych państw do przystąpienia do UE określiła jako „odpowiedzialność moralną, historyczną i polityczną”, stwierdzając, że „większa Unia będzie silniejszą Unią”.

Nie zabrakło także odniesień do praw socjalnych, przystępnych cenowo mieszkań i konieczności zakończenia „rozlewu krwi w Gazie”, co stanowiło odpowiedź na obawy wielu posłów do Parlamentu Europejskiego z lewicy.