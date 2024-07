Czytaj więcej Polityka „Rzecz w tym”: Część Konfederacji zaczyna współpracę z AfD. Też uważają, że Putin powinien zrobić porządek? Europosłowie Nowej Nadziei Sławomira Mentzena, współtworzącej Konfederację, dołączają do frakcji AfD w Parlamencie Europejskim. Czy da się walczyć o polskie interesy we współpracy z niemiecką skrajną prawicą? O tym w najnowszym odcinku podcastu „Rzecz w tym” rozmawiają Michał Płociński i Jerzy Haszczyński, szef działu zagranicznego „Rzeczpospolitej”.

Gwarantem naszego bezpieczeństwa na Zachodzie, a ściślej europejskiego, jest wyciągnięcie lekcji z przeszłości, czyli uniemożliwienie odrodzenia się niemieckiego nacjonalizmu, do czego służą z jednej strony Unia Europejska, a z drugiej NATO. Kłopot w tym, że AfD, choć pozornie akceptuje i UE, i NATO, nie akceptuje ich w obecnym kształcie. W dodatku jeśli się przeczyta, co łączy nową frakcję pod nazwą Europa Suwerennych Narodów, to prócz sprzeciwu wobec migracji i Zielonego Ładu oraz chęci wzmacniania suwerenności tym, co łączy te partie, jest niechęć do zbrojenia Ukrainy. W przypadku AfD to konsekwencja wprost prorosyjskiego programu.

Dlaczego Konfederacja nie zrealizuje żadnego polskiego interesu wspólnie z AfD?

Konfederacja w Polsce sprzeciwiała się zbyt dużej pomocy Ukrainie, walczyła z „przywilejami” dla Ukraińców. Teraz zaś staje w jednym szeregu z siłami otwarcie antyukraińskimi. A to już jawnie sprzeczne z naszą racją stanu, gdy Rosja prowadzi przeciw Ukrainie agresywną wojnę.

Konfederacja – jak mówi Konrad Berkowicz – podpisuje pakt z samym diabłem. Ale nie robi tego dla dobra Polski, jak twierdzi, ale po to, by lewarować swoją pozycję w Parlamencie Europejskim.